Rückblick: Nach einem kleinen Doppelboden an der Unterstützung bei 1.807 USD sorgte der Ausbruch über die Hürden bei 1.875 und 1.920 USD für Kaufsignale beim Goldpreis, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.

Damit sei die im Februar begonnene Korrekturphase beendet und auch das letzte Rallyhoch aus diesem Monat bei 1.959 USD überwunden worden. In der Spitze sei Gold auch kurz über den Widerstand bei 1.998 USD gesprungen, ehe in der letzten Woche eine tendenziell seitwärts gerichtete Korrektur eingesetzt habe.

Mit Blick auf die massive Rally seit Anfang März hätten die Bären dem Goldpreisanstieg bisher wenig entgegensetzen können. Unter 1.959 USD könnte zwar eine weitere Korrektur starten, dürfte aber schon bei 1.934 USD wieder auf Käufer treffen. Ein bärisches Signal wäre ohnehin erst unter 1.920 USD aktiv. Bis dahin könne die Käuferseite einen Ausbruch über 1.998 USD vorbereiten. Die Marke kristallisiere sich neben dem Ziel bei 2.020 USD als kurzfristig wichtigste Hürde heraus. Darüber stünde eine Rally bis 2.056 und letztlich 2.074 USD an. Ob das Allzeithoch die Kaufwelle bremsen würden, bleibe abzuwarten.

