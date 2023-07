Groh habe außerdem darauf hingewiesen, dass der durchschnittliche Goldpreis seit Jahresbeginn weit über 1.900 Dollar pro Unze liege und ein neues Handelsniveau erreicht habe. Dabei seien neue Allzeithochs im laufenden Jahr im Rahmen des Möglichen.



Obwohl der allgemeine Optimismus der Anleger den Goldmarkt belasten könnte, sei es strategisch günstig, sich jetzt mit Gold zu befassen. Er habe erklärt, dass Anleger den Wert von Gold als langfristiges Diversifikationstool erkennen müssten, anstatt nach schnellen Gewinnen zu suchen.



"Leider glaube ich, dass Anleger auf eine modische Weise von Gold angezogen werden. Sie betrachten es nur, wenn es in Mode ist und Dynamik zeigt. Ein dynamischer Markt wird Nachrichten erzeugen und dann springen die Leute mehr schlecht als recht auf den Zug auf", habe er gesagt. "Der bessere Weg, in Gold zu investieren, besteht darin, konträr zu denken."



Groh habe betont, dass es eine Herausforderung sei, ein konträrer Investor zu sein. Denn man sei ständig gezwungen, die vorherrschende Story zu hinterfragen und nicht in FOMO (Fear of missing out) zu verfallen.



Allein die Tatsache, dass ein Gold-Bulle das Edelmetall als konträre Chance bezeichne, obwohl es (zumindest im Future) vor rund zwei Monaten ein neues Allzeithoch markiert habe, zeige wie schlecht das Sentiment am Goldmarkt sei. DER AKTIONÄR rechne mit einem neuen Allzeithoch im Sommer und rate bei Produzenten wie Barrick Gold und Agnico Eagle (ISIN CA0084741085 / WKN 860325) zum Kauf. (03.07.2023/ac/a/m)







