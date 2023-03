Wenn das Unternehmen im darauffolgenden Jahr die gleiche Anzahl von Unzen produziere, es aber durch Exploration oder Übernahmen schaffe, dieses Produktionsniveau über weitere Jahre aufrechtzuerhalten, werde sein Nettoinventarwert steigen. "Auch das ist Wachstum. Mit anderen Worten: Wir verstehen unter Wachstum alles, was den Wert des Unternehmens über den von uns geschätzten Zeithorizont steigert. Daher scheint uns 'Wertschöpfung' statt 'Wachstum' der bessere Begriff zu sein, um den Erfolg einer Unternehmensstrategie zu definieren", ergänze Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck.



Mit der Zunahme von M&A-Aktivitäten im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung würden die beiden Goldexperten einen Trend zur Branchenkonsolidierung beobachten: So betone beispielsweise das Management von Newmont, dass der Antrieb für ihr Angebot zur Übernahme von Newcrest (ISIN AU000000NCM7 / WKN 873365), dem größten australischen Goldproduzenten, zweifellos die Wertschöpfung sei. "Sie nannten es 'Value over Volume' (Wert vor Menge), um anzudeuten, dass die Transaktion darauf abzielen werde, den Wert der kombinierten Unternehmen zu steigern und nicht nur die Anzahl der von Newmont produzierten Unzen. Newcrest hat das Angebot von Newmont abgelehnt, ist aber bereit, mit Newmont zusammenzuarbeiten, um den Due-Diligence-Prozess voranzutreiben", sage Foster.



Die mittelgroße Bergbaugesellschaft B2Gold (ISIN CA11777Q2099 / WKN A0M889) sehe ebenfalls die Möglichkeit, in der Goldbranche Mehrwert zu schaffen: Am 13. Februar habe das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme des Junior-Entwicklungsunternehmens Sabina Gold & Silver im Rahmen einer reinen Aktientransaktion verkündet. "Wir sehen diese Kombination positiv und gehen davon aus, dass die bewährten Fähigkeiten von B2Gold als erfahrener und erfolgreicher Minenbauer und -betreiber zu verbesserten Erträgen führen werden", sage Casanova.



"Es sieht so aus, als hätten einige Gesellschaften auf unseren dringenden Aufruf zur Konsolidierung im Bereich der kleineren Unternehmen gehört", so Foster. Integra Resources und Millennial Precious Metals hätten eine Vereinbarung zur Zusammenlegung der Unternehmen im Rahmen einer prämienfreien, gleichberechtigten Transaktion abgeschlossen, die ihre Vermögenswerte in Idaho und West-Nevada konsolidiere und eines der größten Erschließungs- und Explorationsunternehmen im Great Basin schaffe.



"Die Goldminenindustrie ist sehr zersplittert, was ihr selbst zum Nachteil gereicht. Diese jüngste Ankündigung macht uns Mut. Wir bekräftigen unsere Ansicht, dass die Unternehmen mehr tun müssen, um Investoren für den Sektor zu gewinnen. Sie müssen ihr Profil schärfen und ein sicherer Weg, dies zu erreichen, ist unserer Meinung nach die Konsolidierung", so Casanova. (28.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Für Newmont , die weltgrößte Goldbergbaugesellschaft mit einer Produktion von 6 Millionen Unzen Gold im Jahr 2022, ist die Steigerung oder auch nur die Aufrechterhaltung der Produktion eine gewaltige Aufgabe", erklärt Imaru Casanova, Goldexpertin und stellvertretende Portfoliomanagerin bei VanEck im aktuellen Goldkommentar.Das Unternehmen habe mehr als alle Unzen, die es im Jahr 2022 abgebaut habe, ersetzt und die Reserven von 92,8 Millionen Unzen Ende 2021 auf 96,1 Millionen Unzen Gold Ende 2022 erhöht. 9,3 Millionen Unzen Reserven in einem Jahr zu finden oder umzuwandeln sei keine leichte Aufgabe - und für Newmont bedeute dies lediglich sechs Monate zusätzlicher Produktion (abzüglich des Abbaus). Dies verdeutliche die Herausforderungen, vor denen Newmont und die Goldbranche stünden, um Wachstum zu erzielen."An dieser Stelle möchten wir unsere Definition von Wachstum erläutern, die nicht nur das jährliche Produktionswachstum, sondern auch das Wachstum der Betriebsmarge und der Reserven umfasst", sage Casanova. Wenn ein Unternehmen beispielsweise heute 1 Million Unzen Gold produziere und auch für das nächste Jahr eine Produktion von 1 Million Unzen Gold prognostiziert werde, würden dies viele als Nullwachstum betrachten. "Wenn aber die Unzen des nächsten Jahres zu niedrigeren Betriebs- oder Kapitalkosten produziert werden, dann wird der Cashflow steigen. Das bedeutet Wachstum", so Casanova.