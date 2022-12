In Bezug auf Northern Dynasty (ISIN CA66510M2040/ WKN 906169): "Die Aktie ist im Prinzip ein Politikum", sage Markus Bußler. Das Pebble Projekt in Alaska sei immer wieder ein Brennpunkt, wenn es um Genehmigungen gehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt auch in den kommenden zehn Jahren nicht gebaut werde, sei seiner Ansicht nach hoch.



Eine weitere Aktie sei Turmalina Metals (ISIN CA90022K1003/ WKN A2PVJL). Einst mit viel Vorschusslorbeeren gestartet, sei es lange sehr, sehr ruhig um den Wert gewesen. Zuletzt habe Turmalina aber wieder mit starken Ergebnissen aus Peru glänzen können.



Ebenfalls mit dabei sei der ägyptische Goldproduzent Centamin (ISIN JE00B5TT1872/ WKN A1JPZ6). Die Sukari-Mine produziere über 400.000 Unzen Gold pro Jahr. "Eigentlich ein ideales Übernahmeziel für einen größeren Goldproduzenten", sage Markus Bußler. Doch nachdem man sich gegen eine Übernahme durch Endeavour Mining (ISIN GB00BL6K5J42/ WKN A3CSCF) entschieden habe, sei es still geworden. Doch mit einem steigenden Goldpreis sollte auch die Übernahmetätigkeit generell wieder Fahrt aufnehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) geriet am Donnerstag deutlich unter Druck, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Markt habe empfindlich auf die Ankündigung der US-Notenbank reagiert, die Zinsen stärker anheben zu wollen, als bislang erwartet. Zudem würden erste Zinssenkungen erst für 2024 in Aussicht gestellt. "Die Prognosesicherheit der FED war nicht wirklich hoch", sage Markus Bußler. Deshalb sollte sich die Lage bald beruhigen.