"Wenn die Unterstützung bei 1.950 Dollar unterschritten wird, könnten die Preise deutlich tiefer fallen", habe sie gesagt. "Vor 1.880 Dollar gibt es nicht viel, was den Markt aufhält. Das ist eine große Luftlücke nach unten. Wenn Sie optimistisch sind und jetzt mit dem Aufbau einer Position beginnen wollen, sollten Sie den Markt nur anknabbern, nicht aufstocken."



Obwohl Garner davon ausgehe, dass der Goldpreis kurzfristig sinken werde, habe sie hinzugefügt, dass sie den Markt nicht aktiv mit Leerverkäufen absichere. Sie habe gesagt, dass die hohe Marktunsicherheit weiterhin eine gewisse Unterstützung für das Edelmetall darstelle. "Ich würde lieber etwas zu spät in die Goldrally einsteigen, als zu kurz zu kommen", habe sie gesagt.



Auch beim Silber sei Garner kurzfristig vorsichtig. Sie rechne mit einem weiteren Ausverkauf, bevor es zu einer langfristigen Erholung komme. "Ich denke, die Preise könnten auf 20 Dollar fallen, bevor sie wieder auf 30 Dollar steigen", habe sie gesagt.



Neben den saisonalen Faktoren halte laut Garner auch die geldpolitische Haltung der Federal Reserve die Anleger weiterhin vom Goldmarkt fern. Obwohl die Märkte davon ausgehen würden, dass die Zentralbank die Zinssätze in der nächsten Woche unverändert lassen werde, gebe es immer noch die Erwartung, dass die Zinssätze noch vor Ende des Sommers steigen würden.



Gerade mit Hinblick auf die Juli-Sitzung biete sich aktuell ein gemischtes Bild. Rund 63 Prozent würden aktuell noch mit einem Zinsschritt rechnen, 37 Prozent mit gleichbleibenden Zinsen. Es sei noch zu früh, um die FED-Politik zu prognostizieren. Doch der Zinsanhebungszyklus komme zu einem Ende. Und das sollte den Goldpreis unterstützen. (07.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis pendelt im Vorfeld der Notenbanksitzung in der kommenden Woche eher lustlos im Bereich von 1.950/1.960 Dollar, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Angriff auf die 2.000-Dollar-Marke sei bislang versagt geblieben. Auch wenn mittlerweile knapp 82 Prozent der Befragten nach dem FedWatch Tool mit gleichbleibenden Zinsen rechnen würden, scheine sich niemand aus der Deckung wagen zu wollen.In einem Interview mit Kitco News habe Carley Garner, Mitbegründerin des Maklerunternehmens DeCarley Trading gesagt, dass sie zwar langfristig optimistisch für Gold sei, dass aber jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, um zu kaufen. Sie habe erklärt, dass Gold in eine traditionell schwache saisonale Phase eintrete, die die Preise belasten könnte, und sie rechne damit, dass der Goldpreis noch einmal korrigieren werde, bevor er seine Rally zu Allzeithochs beginne.