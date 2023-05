Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Michael Lee, ehemaliger Vizepräsident von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS), glaube, dass die US-Bankenkrise noch nicht zu Ende sei, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während die Wirtschaft schwächer werde und eine "finanzielle Katastrophe" einsetze, sehe Lee den Goldpreis steigen. Er könne sogar 5.000 USD pro Unze erreichen, da seine Rolle als Krisenabsicherung einsetze. "Ich glaube, es wird etwas Schlimmes passieren", habe er erklärt. "Wenn Gold jetzt ausbricht, könnte das Hoch dieses Zyklus zweieinhalb Mal so hoch liegen wie das vorherige."Noch sei Gold weit von der 5.000-USD-Marke entfernt. Doch im März habe man gesehen, wie schnell es für das Edelmetall nach oben gehen könne, wenn das Bankensystem unter Druck komme. "Der Aktionär" bleibe bullish und rechne mit einem Allzeithoch in diesem Jahr. (02.05.2023/ac/a/m)