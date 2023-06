"Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain", habe er gesagt. "Die Formel besteht im Grunde genommen aus wirtschaftlicher Fragilität aufgrund der Pandemie, möglicherweise dem größten Politikfehler in der Geschichte der Zentralbanken und dazu kommt noch der Hebel... Daraus ergibt sich eine Mischung, die eine normale Rezession zu etwas viel Schlimmerem macht."



Während dieser Rezession prognostiziere Hunter, dass die Aktienmärkte "crashen" und um bis zu 80 Prozent von Höchst- bis Tiefpunkt fallen würden. Nachdem sie im Oktober neue Allzeithochs erreicht hätten, würden Gold und Silber auf ihre früheren Niveaus abstürzen, habe Hunter prognostiziert.



"Ich glaube nicht, dass sehr viele Vermögenswerte einem deflationären Einbruch entkommen werden", habe er gesagt. "Sagen wir, Silber erreicht 60 Dollar vor dem Einbruch. Silber könnte auf den Bereich von 20 bis 25 Dollar zurückgehen und im Tiefpunkt sogar darunter liegen."



Hunter habe jedoch hinzu gefügt, dass Gold und Silber nach dem Tiefpunkt während des Einbruchs erhebliches Aufwärtspotenzial hätten und sich bis 2030 verzehnfachen könnten.



David Hunter habe nicht nur eine sehr gewagte Prognose ausgegeben, sondern liege schon sehr lange falsch damit. Denn schon in den Jahren 2021 und 2022 habe er mit seinen Kurszielen gerechnet. Grundsätzlich stünden die Chancen zwar gut, dass Gold die 3.000-Dollar-Marke erreiche, jedoch eher über einen Zeitraum von zwölf bis 18 Monaten und nicht Oktober. (23.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Mein Ziel für den S&P 500 liegt zwischen 6.000 und 7.000 Punkten." Das sagte der Makro-Ökonom David Hunter am Donnerstag gegenüber Kitco News, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Außerdem gebe Hunter Kursziele von 3.000 Dollar für Gold und 60 Dollar für Silber aus. Diese sollten noch vor Ende des Sommers erreicht werden, bevor es zu einem großen Einbruch komme.Es sei laut Hunter möglich, dass FED-Chef Powell, wenn die 6.000-Punkte-Marke oder mehr im S&P 500 erreicht sei, Zinserhöhungen fordern werde. "Ich bin sehr kritisch gegenüber Powell. Ich denke, die FED macht einen großen Fehler, indem sie sich auf den Aktienmarkt konzentriert", so Hunter weiter.