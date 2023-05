"Nach meiner Einschätzung - und der von Ökonomen auf der ganzen Linie - würde ein Zahlungsausfall der USA eine wirtschaftliche und finanzielle Katastrophe auslösen", habe Finanzministerin Janet Yellen auf dem Independent Community Bankers of America (ICBA) Capital Summit gesagt. "Ein Zahlungsausfall würde das Fundament, auf dem unser Finanzsystem aufgebaut ist, aufbrechen. Es ist sehr gut vorstellbar, dass eine Reihe von Finanzmärkten zusammenbricht - mit weltweiter Panik, die zu Nachschussforderungen, Ansturm und Notverkäufen führt." Yellen habe gewarnt, dass die vom Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses simulierten Auswirkungen eines langwierigen Zahlungsausfalls einen ebenso schweren Abschwung wie die Große Rezession nicht ausschließen würden.



Nun möge man sicherlich einen Zusammenhang versuchen herzustellen - doch so ganz logisch sei das nicht, würden sich doch Anleger in solchen Phasen eher nach sicheren Häfen sehnen, zu denen Gold gehören würde. Viel wahrscheinlicher sei, dass der Markt zu optimistisch sei mit Blick auf potenzielle Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Die Anzahl derer, die laut dem Fed WatchTool mit Zinssenkungen bereits im September rechnen würden, sinke. Die FED habe Andeutungen gemacht, dass die Zinsen länger hoch bleiben dürften. Dies in Verbindung mit einer angeschlagenen Charttechnik habe dafür gesorgt, dass der Goldpreis unter Druck geraten sei.



Die Chancen, dass Gold seinen Aufwärtstrend schon bald wieder aufnehmen werde, stünden gut. Die Gewinne aus dem Short sollten zur Finanzierung neuer Long-Positionen im Minensektor genutzt werden. (17.05.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sei gestern deutlich unter Druck gestanden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Bullen hätten sogar die psychologisch wichtige 2.000-USD-Marke aufgeben müssen. Aktuell liege der Ball damit bei den Bären. Die Gründe für den deutlichen Rutsch gestern seien aber nicht so klar ersichtlich. Manche Analysten würden auf die anhaltenden Verhandlungen in den USA mit Blick auf die Schuldenobergrenze verweisen.