Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Marktanteil von Edelmetall-Investitionen in den USA beträgt derzeit weniger als ein halbes Prozent, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Rule sei der Ansicht, dass der Aufwärtstrend von Gold mittelfristig nachhaltig sei, obwohl es langsamer nach oben gehen könnte, falls Regierungen die nominalen Zinssätze erhöhen würden. Die treibende Kraft für den Goldpreis sei v.a. die Sorge der Menschen um den Werterhalt ihrer Ersparnisse in herkömmlichen Anlageinstrumenten. Insbesondere Zinssätze, die nicht ausreichen würden, um mit der Inflation Schritt zu halten, sollten Sparer beunruhigen.Zwar würde eine Vervierfachung der Nachfrage nicht automatisch bedeuten, dass sich der Goldpreis ebenfalls vervierfache. Dennoch spreche die Abweichung vom langfristigen Mittelwert für weiteres Potenzial beim Edelmetall. "Der Aktionär" rechne mit einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr, sogar Preise im Bereich von 2.200 bis 2.300 USD seien möglich. (22.05.2023/ac/a/m)