Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von der bei 1.983 USD liegenden Hürde zurück und unterschritt dabei auch die 1.892 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dies stelle sich zunächst als Bärenfalle dar, nachdem an den Vortagen ein klarer Aufwärtsimpuls gefolgt sei.Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend seien Kursgewinne in Richtung der 1.934 USD sowie vor allem zum Abwärtstrend bei derzeit 1.950 USD möglich. Davon ausgehend könnte ein Rücksetzer folgen. Sollte Gold nochmals direkt unter 1.885 USD rutschen, wären Abgaben bis 1.858 USD schnell möglich. (24.08.2023/ac/a/m)