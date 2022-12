Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 1.615 USD und dem dynamischen Ausbruch aus einem Konsolidierungsdreieck zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bis 1.786 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Aufwärtswelle sei seit Mitte November mit einem Rücksetzer an den Support bei 1.735 USD korrigiert worden und dort direkt der nächste Anstieg gestartet. Im gestrigen Handel sei die kleinere Hürde bei 1.760 USD genommen und jetzt im frühen Handel bereits der Widerstand bei 1.780 USD erreicht worden.



Bei einem Ausbruch über 1.780 USD könnte der Goldpreis direkt über 1.786 und 1.795 USD steigen und die zentrale Kursbarriere bei 1.807 USD erreichen. Am Hoch vom August könnte eine weitere Gegenbewegung starten. Ihr Bruch dürfte dagegen eine Kaufwelle bis 1.848 USD nach sich ziehen. Sollte der Goldpreis jetzt allerdings an der Zone um 1.780 USD nach Süden drehen, könnte ausgehend von 1.760 USD der nächste Ausbruchsversuch starten. Darunter wäre allerdings ein Abverkauf bis 1.735 und 1.720 USD zu erwarten, der die Rallyphase zunächst beenden dürfte. (01.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



