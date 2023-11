Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der massiven Rally im Oktober setzte beim Goldpreis knapp über der Hürde bei 1.998 USD eine Korrektur ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe den Kurs in den letzten Wochen an den Supportbereich von 1.920 bis 1.940 USD gedrückt. An dieser Stelle hätten die Bullen die erwartete Erholung gestartet, die aktuell den Widerstand bei 1.959 USD überwinde und damit Kurs auf die Hürde bei 1.985 USD nehme.Mit Blick auf die innere Struktur der Abwärtsbewegung seit Ende Oktober wäre eine weitere Korrekturphase in Richtung des bisherigen Tiefs bei 1.931 USD nicht ungewöhnlich. Bärisch wären aktuell ohnehin erst Abgaben unter 1.920 USD zu werten. Allerdings habe der Konter der Bullen impulsive Züge und könnte schon nach einer Korrektur bis 1.948 USD mit einem Anstieg über 1.985 USD fortgesetzt werden. Darüber wäre ein weiteres Kaufsignal etabliert und eine Kaufwelle bis ans Rallyhoch bei 2.009 USD und das Kursziel bei 2.040 USD zu erwarten. (16.11.2023/ac/a/m)