Die chinesische Botschaft hat ihre Landsleute in dem Binnenstaat eindringlich gewarnt: Verlassen Sie nicht die Hauptstadt Bangui, so die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Entführungen von Ausländern hätten zugenommen, und alle Chinesen außerhalb von Bangui sollten diese Gebiete sofort verlassen. Weniger als eine Woche später habe eine Gruppe bewaffneter Männer eine abgelegene Goldmine weit weg von Bangui gestürmt und neun chinesische Arbeiter getötet.



Die zentralafrikanische Regierung habe erklärt, sie habe das Massaker untersucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass eine führende Rebellengruppe es inszeniert habe. Die Rebellen hätten diese Anschuldigung zurückgewiesen und eine dritte Partei beschuldigt, die in dem Land tätig sei - die russische Söldnergruppe Wagner, die ihrerseits die Rebellen beschuldigt habe. Keine der beiden Seiten habe Beweise für ihre Behauptungen vorgelegt.



Die Ermittlungen hätten eine Reihe von unbeantworteten Fragen zu den Motiven und Methoden der Angreifer hinterlassen. Einem Diplomaten zufolge, der mit den Ermittlungen vertraut sei, sollten mehr als ein Dutzend zentralafrikanische Soldaten die Anlage schützen, doch am Tag des Angriffs seien nur vier von ihnen vor Ort gewesen, die alle überlebt hätten.



Westliche Konzerne würden viele afrikanischen Staaten meiden. Vor allem, weil es dort immer wieder zu kriminellen Übergriffen komme. Selbst Länder wie Burkina-Faso, die noch vor wenigen Jahren hoch in der Gunst der Anleger gestanden hätten, würden aktuell immer wieder von Terror heimgesucht. Anleger sollten daher genau prüfen, wo sie in Afrika investieren würden. Die Elfenbeinküste beispielsweise gelte aktuell als eher sicher, auch im Senegal würden einige Konzerne investieren. Südafrika sei ebenfalls ein klassisches Minenland, dort würden die Konzerne aber mit einem instabilen Stromnetz und Gewerkschaften kämpfen, die bisweilen Minen lahmlegen würden. (18.05.2023/ac/a/m)







