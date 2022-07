Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs hätten im Verlauf der Woche einen weiteren Rückgang beim Kupferpreis prognostiziert. Sie würden davon ausgehen, dass die Notierung in den kommenden drei Monaten bis auf 6.700 USD je Tonne fallen könnte. Sie hätten dies auch mit dem starken US-Dollar erklärt, der das Metall in Ländern außerhalb des Dollarraums verteuere und die Nachfrage bremse.



Neben dem Kupferpreis seien am Morgen auch die Notierungen von anderen Industriemetallen stark unter Druck gestanden. So sei der Preis für eine Eisenerz um fast 3% auf 102,55 USD je Tonne gesunken. Am Donnerstag sei Eisenerz sogar zeitweise unter 100 USD gehandelt worden, nachdem sich Anleger zunehmend Sorge wegen einer Schieflage auf dem chinesischen Immobiliensektor gemacht hätten. In den vergangenen Jahren habe der Bauboom in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt große Mengen an Stahl benötigt, was den Preis für Eisenerz nach oben getrieben habe.



Und auch der Goldpreis stehe weiter unter Druck. Auch hier laste der starke US-Dollar. Zudem habe man zuletzt deutliche ETF-Abflüsse beobachten können. In der vergangenen Woche hätten die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs Abflüsse von 29 Tonnen verzeichnet, die stärksten seit acht Wochen und die vierten in Folge, bestätige Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank.



Der Kupferpreis befinde sich mittlerweile in einer Region, in der langsam diskutiert werde, ob sich die Kupferproduktion noch lohne. Es könnte sich also demnächst eine Bodenbildung vollziehen. Der Goldpreis stehe mittlerweile nur noch knapp über seinem 2021er-Tief von 1.676,89 USD. Dieses sollte nicht unterschritten werden, solle sich das kurzfristige charttechnische Bild nicht weiter eintrüben. Auf Eurobasis sei der Goldpreis weiter stabil. Langfristig würden die Aussichten für Gold ohnehin stark bleiben. Rücksetzer könnten Anleger zum Ausbau ihrer physischen Goldbestände nutzen.



(Mit Material von dpa-AFX) (15.07.2022/ac/a/m)







