US-Staatsanleihen seien am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sei um 0,64 Prozent auf 107,38 Punkte gefallen. Die Rendite zehnjähriger Treasuries habe weiter zugelegt und zuletzt 4,68 Prozent betragen. Die Rendite habe damit knapp unter dem in der vergangenen Woche erreichten Höchststand seit 2007 von 4,69 Prozent gelegen.



Konjunkturdaten seien robust ausgefallen und hätten so den aktuellen Renditeauftrieb verstärkt. Die Stimmung in der Industrie habe sich im September stärker aufgehellt als erwartet.



In diesem Umfeld sei es schwer für Gold, da Anleihen für Anleger zunehmend interessanter würden. Besonders Profi-Anleger, die regelmäßige Erträge für Ihre Kunden erwirtschaften müssen, schichten weiter um in Anleihen, so Tim Temp von "Der Aktionär".



Da Edelmetalle wie Gold und Silber keine Zinsen abwerfen würden, würden sie in Phasen steigender Leitzinsen leiden. Der starke Dollar profitiere wiederum von den höheren US-Zinsen - und stelle eine zusätzliche Bürde für Edelmetalle dar. Denn Gold und Silber würden zumeist in der US-Währung gehandelt. Steige der Dollarkurs, werde der Edelmetallerwerb für Interessenten aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt teurer. Das laste auf der Nachfrage und drückt den Preis.



Mit Material von dpa-AFX (Ausgabe vom 02.10.2023) (03.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im schwierigen Zeiten mit hoher Unsicherheit fallen Aktien und steigt Gold - soweit die Theorie, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Aktuell scheine diese Mechanismus nicht mehr zu greifen. Der Goldpreis stehe an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn sei der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 1.831 US-Dollar gesunken.Gold nähere sich weiter der 1.800-Dollar-Marke an und notiere damit auf den tiefste Stand seit März, also seit gut einem halben Jahr. Auch der Silberpreis habe am Montag weiter nachgegeben und mit 21,54 Dollar ebenfalls das niedrigste Niveau seit März markiert.