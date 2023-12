Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei 2.145 USD setzte sich beim Goldpreis noch am selben Tag eine scharfe Korrektur in Gang, die in der Spitze bis 1.972 USD reichte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.An dieser Stelle sei es den Bullen gelungen, Anfang Dezember das Ruder mit einer steilen Kaufwelle herumzureißen und Gold zuletzt auch wieder über die Hürden bei 2.040 und 2.055 USD anzutreiben. Gestern sei bereits der Anstieg über das alte Rekordhoch bei 2.076 USD erfolgt.Mit dem gestrigen Anstieg sei die Korrekturphase seit dem neuen Rekordhoch neutralisiert. Allerdings tendiere der Wert weiter um die gebrochene Aufwärtstrendlinie und könnte daher in einer finalen Aufwärtsbewegung stecken. Werde Gold am nächsten Kursziel bei 2.100 USD abgebremst, könnte eine Korrektur bis 2.055 USD einsetzen. Hier hätten die Bullen die Aufgabe, einen Einbruch auf 2.009 USD zu verhindern und die Chance, den nächsten Anstieg diesmal mit einem Ausbruch über 2.100 USD in Richtung 2.145 USD und den nächsten mittelfristigen Kurszielen bei 2.175 und 2.230 USD zu krönen. (28.12.2023/ac/a/m)