"Diese Lücke wird sich wahrscheinlich auf Kosten der Aktien schließen, da Zinssenkungen wahrscheinlich nur bei einem Risk-Off-Ereignis eintreten werden, und wenn die Zinsen höher bleiben, dürften sie die Aktienmultiplikatoren und die Wirtschaftstätigkeit belasten", so Kolanovic. Vor diesem Hintergrund empfehle der Chefstratege den Anlegern, in ihren Portfolios eine defensivere Haltung einzunehmen, wobei er Barmittel und Gold gegenüber Energie, Aktien und Krediten bevorzuge.



In seinem Modellportfolio habe Kolanovic die Bargeldgewichtung auf 2% erhöht, während er den Anteil der Aktien und Unternehmensanleihen um jeweils einen Prozentpunkt reduziert habe. Bei den Rohstoffen habe er seinen Goldanteil erhöht, während er seine Energieanteile um zwei Prozentpunkte reduziert habe.



"Bei den Rohstoffen wechseln wir von Energie (angesichts der Rezessionsrisiken und eines möglicherweise nachlassenden Wachstumsimpulses in China) zu Gold nach dessen jüngstem Ausverkauf (aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen und als Absicherung gegen die Schuldengrenze)", habe er hinzugefügt.



Der Goldpreis sollte seine Korrektur in den kommenden Wochen beenden und seinen Aufwärtstrend wiederaufnehmen. Risikofreudigere Anleger könnten in diesem Zusammenhang auch einen Blick auf Silber und Silberaktien werfen. Die nächste Aufwärtsbewegung könnte den kleinen Bruder von Gold über die Marke von 27 Dollar führen. (24.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn sich Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gestern von den anfänglichen Verlusten größtenteils erholen konnte, bleibt das Edelmetall in der Korrektur gefangen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch das dürfte nur eine Momentaufnahme sein. Laut Marko Kolanovic, Chefstratege von J.P. Morgan, sei es an der Zeit, dass die Anleger ihre Bargeld- und Goldpositionen aufstocken würden.