Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es sei erstaunlich: Obwohl der Goldpreis vor nicht einmal zwei Monaten ein frisches Allzeithoch erreicht habe, sei die Stimmung nach dem abermaligen Rücksetzer extrem schlecht, so Markus Bu-ler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die kurzzeitige Stärke des US-Dollars und die noch steigenden Zinsen in den USA hätten den Goldpreis zuletzt unter Druck gesetzt. Die negative Korrelation zwischen dem US-Dollar und Gold bestehe fort. Zudem hätten auch steigende Zinsen den Goldpreis belastet. Doch das ändere nichts an der nach wie vor positiven Einschätzung. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die US-Zinsen in den kommenden Monaten ihren Höchststand erreichen werden, da die Fed das Ende ihres Zinserhöhungszyklus erreicht hat", prognostiziere die United Overseas Bank. Auch der US-Dollar solle demnach sein Top erreichen. Allerdings würden die Analysten davon ausgehen, dass dies eher gegen Ende des Jahres der Fall sein werde. Gold würden sie aber als wichtigen Diversifikator für ein Portfolio sehen. Auch die Zentralbankkäufe sollten den Goldpreis weiter unter die Arme greifen.Ob der US-Dollar sich tatsächlich noch einmal zu einem neuen Hoch aufschwinge, sei nach Ansicht des "Aktionärs" alles andere als sicher - sogar unwahrscheinlich. Der Zinsanhebungszyklus in den USA gehe seinem Ende entgegen. Gut möglich, dass im Euroraum die Zinsen noch länger steigen würden als in den USA. Der Zinsspread dürfte sich nicht mehr ausweiten. Das sollte für einen tendenziell eher schwächeren Dollar in den kommenden Monaten sorgen. Und das wiederum sollte den Goldpreis beflügeln. Die aktuelle Schwächephase sei - auch wenn sie sich gefühlt bereits wieder ewig hinziehe - nichts anderes als eine Korrektur im nach wie vor bestehenden Aufwärtstrend. (04.07.2023/ac/a/m)