Bei den Leitzinsen (FED, EZB) dürfte das Erreichen der Höhepunkte in der ersten Jahreshälfte bevorstehen und der Fokus der Anleger richte sich zunehmend auf den dahinter liegenden Zeitraum. Für diesen würden sich weiter fallende Inflationsraten sowie eine Wachstumsverlangsamung ankündigen. Dementsprechend würden die Analysten der RBI im Jahresverlauf wieder fallende Renditen und damit weniger Gegenwind für das unverzinste Edelmetall Gold (ISIN XC0009655157 / WKN 965515) erwarten. Das Auftreten von zumindest stagflationären Tendenzen schaffe für das Edelmetall ebenso ein günstiges Umfeld.



Die geopolitische Komponente bleibe unberechenbar. Klar sei aber auch, dass die damit verbundene Unsicherheit gepaart mit den anhaltenden Inflationssorgen zu einer strukturell höheren Nachfrage seitens der Retail-Investoren führe, welche verstärkt zu Münzen und Barren greifen würden. Eine Verschärfung der Lage in der Ukraine oder auch an anderen Konfliktherden (Stichwort: China-Taiwan) könnte zu einer erhöhten Volatilität bei Risky Assets und damit verstärkten Flüssen in Richtung sicherer Häfen führen.



Alles in allem sähen die Analysten der RBI das Edelmetall Gold basierend auf ihren Annahmen zur globalen konjunkturellen Entwicklung und der Geldpolitik auf Jahressicht gut unterstützt. Zumal sich ein nachhaltiger Inflationsdruck aufgebaut habe, würden wieder verstärkt die Inflationsschutzeigenschaften von Gold in den Fokus rücken. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass sich Gold (USD) im Jahresverlauf 2023 weiter sukzessive nach oben bewegen werde. Dafür sprächen nachlassende Zinsängste bzw. -fantasien und die konjunkturelle Schwäche. Für Gold (EUR) würden die Analysten der RBI entsprechend ihrer EUR/USD-Prognose ein ähnliches Aufwärtspotenzial erwarten. (30.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die geldpolitischen Zügel wurden straffer gezogen und die lange Zeit der ultraexpansiven Geldpolitik ist vorüber, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Bekämpfung der nach wie vor zu hohen Inflationsraten scheine das Gebot der Stunde. Wenngleich der Inflationsdruck - auch infolge der Entspannung an den Energiemärkten - allmählich nachlässt, scheint es, als würden uns Niveaus deutlich über den Zielraten noch längere Zeit beschäftigen, so die Analysten der RBI. Die Wiederherstellung der Preisstabilität mit dem Erreichen des 2%-Inflationsziels sähen die Währungshüter erst im Jahr 2025.