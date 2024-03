Der Gegenwind für Gold könnte sich am Mittwochabend verstärken, wenn die FED ihre angepassten Zins-Projektionen (Dot Plots) bekannt gebe. Sollte die FED ihre Zinsprognosen nach unten anpassen, also eine geringere Lockerung in diesem Jahr signalisieren, dann dürften die Renditen und der Dollar weiteren Auftrieb erhalten. Angesichts der negativen Korrelation dürfte der Druck auf den Goldpreis zunehmen. Dementgegen würden Hinweise auf eine Zinssenkung im Juni, sei es von den Zinsprognosen oder den Aussagen des FED-Chefs, die Renditen und den Dollar belasten, was wiederum dem Goldpreis zugutekommen würde.



In dieser vollgepackten Woche stünden auch noch andere Zentralbanksitzungen auf der Agenda. Unter anderem würden die Bank of England und die schweizerische Nationalbank über die Leitzinsen entscheiden.



Die Gold-Rally lege seit einigen Tagen eine Pause ein, nachdem der Goldpreis am 8. März eine neue Bestmarke erreicht habe. Starke Gewinnmitnahmen seien bislang ausgeblieben. Der Kurs konsolidiere über dem Dezember-Hoch von 2.143 USD, da die Bullen die Haltezone bei 2.150 USD bis jetzt verteidigen könnten. Darüber zeige die Tendenz weiter nach oben. Allerdings könnte der Druck auf die Unterstützung steigen, vor allem im Hinblick auf den FED-Entscheid. Sollte es zu einem Bruch des Bereichs kommen, seien Abgaben bis 2.125, 2.114 sowie 2.089 USD wahrscheinlich. Allerspätestens sollte es an dem 61,8% Retracement bei 2.065 USD zu einer Drehung kommen. Die entscheidenden Impulse für eine kräftige Bewegung dürften das morgige FED-Event liefern. Auf der Oberseite könnte sich hingegen der Bereich um 2.180 USD als Hürde erweisen. Darüber rücke dann das Rekordhoch bei 2.195 USD in den Fokus.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach seinem Anstieg auf ein neues Rekordhoch bei 2.195 US-Dollar ist der Gold-Rally die Luft ausgegangen, so die Experten von XTB.Seitdem befinde sich der Goldpreis in einer Konsolidierungsphase. Im Vorfeld des wichtigen FED-Entscheids am Mittwoch gebe der Goldpreis leicht nach und notiere im Bereich von 2.152 USD. Die FED werde mit Sicherheit die Zinsen unverändert lassen, dennoch sei das geldpolitische Event besonders wichtig und habe Einfluss auf die kurzfristige Entwicklung des Goldpreises. Denn zum einen würden die politischen Entscheidungsträger auf der FED-Sitzung ihre aktualisierten Prognosen zur Inflation, dem Arbeitsmarkt sowie zur Zins- und Konjunkturentwicklung veröffentlichen. Andererseits könnte der FED-Vorsitzende Jerome Powell auf seiner Pressekonferenz neue Hinweise über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung liefern.