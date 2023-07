Eine CBDC könnte in den USA unausweichlich sein, aufgrund des steigenden Drucks auf den Dollar, die dominante Reservewährung zu bleiben. "Aus Sicht der USA geht es um die globale Führung in diesem Bemühen", habe Checkan gesagt. Es gebe 130 Länder, die derzeit eine CBDC erforschen würden, und die USA wollten natürlich nicht abgehängt werden. "Das ist eine echte Sorge für unsere Anführer", habe er bemerkt.



Die USA haben davon profitiert, dass der Dollar die Weltreservewährung sei, wobei der Rest der Welt amerikanische Schulden kaufe. "Das hat einen großen Einfluss auf unseren Lebensstandard. Wenn der Dollar die Hegemonie verliert, wird unser Lebensstandard leiden", so Checkan. Mit dem zunehmenden Trend zur Entdollarisierung würden Zentralbanken weltweit weniger Reserven in Dollar halten und Gold und andere Währungen bevorzugen, habe er gesagt. Dieser Trend habe dafür gesorgt, dass der Goldpreis - zumindest im Future - schon vor mehr als zwei Monaten ein neues Allzeithoch markiert habe und dürfte mittelfristig weitergehen. (14.07.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die FED sei kurz davor, ihren neuen FedNow-Service einzuführen, der es Banken ermögliche, Geld sofort zu überweisen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aber was viele nur als Infrastruktur für Echtzeit-Zahlungen betrachten würden, könnte laut Rich Checkan, Präsident und Mitgründer von Assets Strategies International, zu einer "bösen" digitalen Zentralbankwährung (CBDC) führen. "Ich bin ein großer Fan von FedNow. Aber ich mag es nicht, dass es zu den Übeln einer CBDC führen könnte", habe Checkan gegenüber Kitco News gesagt. "Das wird nicht morgen geschehen, aber der Grundstein wird gelegt. Jetzt ist die Zeit gekommen, darüber nachzudenken, ob wir sie so strukturieren können, dass sie besser zur Freiheit passt."