Die Vereinigten Staaten hätten in dem Irrglauben gelebt, dass alles in Ordnung sei. Aber die regionalen Banken hätten laut Lepard immer noch 600 Milliarden Dollar an Verlusten bei Gewerbeimmobilien.



"Man weiß, dass irgendetwas zusammenbrechen wird, und dann wird es eine ähnliche Kaskade geben wie 2008", habe Lepard beschrieben. "Es wäre eine Katastrophe ohnegleichen. Und ich glaube nicht, dass die US-Notenbank dann nicht aufgerufen wäre, die patriotische Pflicht zu erfüllen und das Geld zu drucken, das nötig ist, um das System am Laufen zu halten - Inflation hin oder her."



Dies könnte einen großen Ausverkauf am Aktienmarkt von 30 bis 50 Prozent bedeuten. Für Gold würde dies zu täglichen Preisschwankungen von über 100 Dollar führen, und Bitcoin würde wahrscheinlich irgendwann folgen.



Lepard sehe ähnlich große Preisbewegungen wie im März 2020, als die Federal Reserve eingriffen habe, um die US-Wirtschaft zu stützen, und der Goldpreis in die Höhe geschossen sei und Rekordhöhen erreicht habe. "Gold stieg an zwei aufeinanderfolgenden Tagen um hundert Dollar. Das hat man noch nie gesehen. Und genau das würde auch dieses Mal wieder passieren. Ich denke also, dass jeder darauf vorbereitet sein muss", so Lepard.



Eine technische Zwischenkorrektur käme nach der jüngsten Rally zwar nicht überraschend. Doch solange die geopolitischen Spannungen anhalten oder sogar weiter zunehmen würden, sollte der Goldpreis steigen. DER AKTIONÄR bleibe bullish. (23.10.2023/ac/a/m)







