Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte August fällt der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nun schon in der mittlerweile vierten großen Abwärtsbewegung seit dem Rallyhoch vom März an die Unterseite des großen Seitwärtsmarktes der letzten beiden Jahre und unterschritt diesen erstmals Mitte September, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Pullback an die Unterstützung bei 1.688 USD habe sich der Einbruch in der Vorwoche fortgesetzt und den Support bei 1.640 USD erreicht, der heute Morgen bereits kurzzeitig durchbrochen worden sei, ehe eine kleine Erholung eingesetzt habe.



Der Abstand zu den nächsten Zielmarken des Abwärtstrends bei 1.615, 1.605 und 1.595 USD habe sich mit dem kleinen Kursrutsch von heute Morgen weiter verkleinert. Und auch der Abwärtstrend sei weiter intakt. Dennoch könnte der seither laufende Anstieg Indiz für einen bullischen Konter sein, der sich bei einem Überwinden von 1.655 USD in einen veritablen Kaufimpuls verwandeln dürfte. Denn damit wäre der Einbruch vom Freitag gekontert und das erste kleine Kaufsignal aktiviert. Die ersten Ziele wären die Hürden bei 1.688 und darüber bei 1.720 und 1.735 USD. (26.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



