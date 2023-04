Paris (www.aktiencheck.de) - Der starke Aufwärtstrend des Goldpreises wurde im Februar von einer Korrektur unterbrochen, die am Support bei 1.807 USD endete, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Ausgehend von dieser Marke sei eine zweite übergeordnete Kaufwelle gestartet, die schon Mitte März über das Jahreshoch geführt habe. Nach einer bullischen, dreiecksförmigen Konsolidierung, aus der der Kurs in der letzten Woche ausgebrochen sei, erreiche Gold aktuell erneut den Widerstand bei 2.020 USD und das bisherige Rallyhoch bei 2.031 USD.Entlang der zentralen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie dürfte die Kaufwelle der letzten Tage jetzt auch über 2.031 USD und an das Etappenziel bei 2.060 USD führen. Darüber würden das Allzeithoch bei 2.074 und das Kursziel bei 2.135 USD als weitere Zielmarken im Markt liegen, an denen eine Korrektur starten dürfte. Eine Korrektur auf dem aktuellen Niveau würde dagegen erst einsetzen, falls das Zwischentief bei 1.981 USD unterschritten würde. In diesem Fall käme es zu einer Gegenbewegung bis 1.959 USD und darunter auf 1.949 USD, ehe sich der Wert wieder stabilisieren und den Anstieg fortsetzen sollte. (13.04.2023/ac/a/m)