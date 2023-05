Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat erneut den Sprung über die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze geschafft, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Damoklesschwert InflationDies ist ebenso positiv für den Goldpreis - aus dem Grund, dass viele Portfoliomanager das Edelmetall als Rezessions-Hedge einsetzen würden - wie die künftig weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank. Auch sie sollte dem Goldpreis helfen, über der 2.000-Dollar-Marke zu bleiben. Der Hintergrund hier: Die Nachfrage der Investoren korreliere stark mit der Zinsentwicklung. Seien die Erwartungen rückläufig, nehme die Attraktivität von Gold als unverzinsliche Anlage im Vergleich zu Anleihen zu. Gegen Ende des Jahres dürfte der US-Leitzins wieder deutlich tiefer als derzeit stehen, würden die Goldbullen hoffen. Halte die Verunsicherung am Markt an, könnte somit schon bald das bisherige Hoch in Angriff genommen werden. Einen Strich durch die Rechnung der Optimisten könnte indes die weitere Entwicklung der Inflation machen. Trotz des kürzlich gemeldeten Rückgangs notiere die Kernrate mit 5,6 Prozent noch immer deutlich über dem Ziel der FED. Falle sie nicht deutlich weiter, könnte der jüngste Zinsschritt noch nicht der letzte gewesen sein. (08.05.2023/ac/a/m)