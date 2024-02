Paris (www.aktiencheck.de) - Geht es um Gold, beobachten Anleger jede kleinste Regung der US-Notenbank mit Argusaugen - verbunden mit der Frage: Wann endlich kommt sie, die lang ersehnte erste Zinssenkung der FED, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Laut dem FedWatch Tool der Chicagoer Terminbörse CME liege die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Währungshüter ihren Leitzins im März unverändert in der Spanne zwischen 5,25 bis 5,50 Prozent belassen würden, zwischenzeitlich bei über 90 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Leitzins auch im Mai unverändert bleibe, sei zuletzt auf rund 60 Prozent gestiegen. Zudem seien von zeitweise sechs erwarteten Zinssenkungen in diesem Jahr nur noch zwei bis drei übrig geblieben.Die Crux: Hohe Zinsen würden wie Blei auf dem Goldpreis lasten, weil das Edelmetall keine regelmäßigen Erträge wie Anleihen abwerfe. Unterstützend wirke hingegen die steigende Nachfrage der Zentralbanken. Laut dem World Gold Council hätten deren Nettokäufe im vergangenen Jahr mit 1.037 Tonnen den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. (Ausgabe vom 16.02.2024) (19.02.2024/ac/a/m)