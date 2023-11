Berlin (www.aktiencheck.de) - Zuletzt konnte das gelbe Edelmetall mit einer doch recht beeindruckenden Rallye auf sich aufmerksam machen, so die Experten vom Online-Broker LYNX."Wenn wir uns den Anstieg des Goldpreises von November 2022 bis Februar 2023 noch einmal genauer ansehen, dann ist deutlich zu erkennen, dass die gesamte Rallye vor allem von der 20-Tage-Linie getragen wurde. Erst als diese gebrochen wurde, stellte sich eine tiefergreifende Korrektur ein. Die Kurse sind an der Börse aktuell erneut an der 20-Tage-Linie angekommen. Hier wird sich entscheiden, ob die Bullen abermals das Zepter übernehmen und für eine Fortführung der Aufwärtsbewegung sorgen werden. Vorerst bleibe ich ein Fan des gelben Edelmetalls." Die Aussichten bewerte er daher durchaus bullisch. (08.11.2023/ac/a/m)