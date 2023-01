Der Mangel an Zuflüssen sei ein kurzfristiges Risiko nach den Abflüssen, die die Gold-ETFs im letzten Jahr getroffen hätten. Die weltweiten Bestände der Gold-ETFs seien im vergangenen Jahr um 428,1 Tonnen von dem Ende April erreichten Höchststand von 3.900,6 Tonnen auf 3.472,5 Tonnen Ende 2022 zurückgegangen. "Das andere Risiko besteht darin, dass die realen Zinssätze am kurzen Ende steigen werden, wenn die Fed ihre Zinserhöhungen fortsetzt oder sogar in der Warteschleife bleibt, da die Inflation aufgrund des Basiseffekts in der ersten Hälfte dieses Jahres zusammenbricht."



"Dennoch wird jede derartige Korrektur bei Gold eine Kaufgelegenheit sein, wenn man von der Grundannahme von Greed & fear ausgeht, nämlich dass eine Rezession in Amerika zusammen mit einer Änderung der Fed-Politik bevorsteht", so Wood. Er habe auch auf die Käufe der Zentralbanken verwiesen, die in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres 673 Tonnen Gold gekauft hätten - der höchste Stand seit mehr als 50 Jahren.



Auch "Der Aktionär" sehe Rücksetzer beim Goldpreis als Kaufgelegenheit. Der Hauptbelastungsfaktor, die starken Zinsanhebungen der FED, dürfte der Vergangenheit angehören. Anleger sollten Rücksetzer zum Kauf nutzen. Und ein solcher Rücksetzer könnte sich durchaus im Anschluss an die US-Notenbanksitzung ergeben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tritt aktuell mehr oder weniger auf der Stelle, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das sei nach dem steilen Anstieg von mehr als 300 Dollar in den vergangenen Wochen aber auch verdient. Für Christopher Wood, Global Head of Equity Strategy bei Jefferies, aber kein Grund zur Sorge. Er sei weiterhin optimistisch für den Goldpreis.