Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem absoluten "Fixstern im TA-Universum" möchten wir ins neue Jahr starten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sie würden zu Jahresbeginn ganz bewusst den Jahreschart des Goldpreises auf den Prüfstand stellen. Im März 2022 habe das Edelmetall gerade einmal um 2 USD das alte Allzeithoch vom Sommer 2020 (2.072 USD) verfehlt, während das Jahrestief bei 1.614 USD ausgeprägt worden sei. In der Konsequenz sei auf das "inside year" von 2021 somit ein klassischer Außenstab gefolgt, d. h. das Jahreshoch habe höher gelegen und das Jahrestief tiefer als die entsprechenden Pendants des Vorjahres. Ein solches "outside year" besitze eine besondere Bedeutung, womit die Analysten die ersten wichtigen Stellschrauben für 2023 herausgearbeitet hätten. Beim Blick auf den Jahreschart würden sie im zweiten Schritt den Fokus auf das alte Rekordhoch vom September 2011 bei 1.920 USD legen. Seit drei Jahren versuche das Edelmetall dieses ehemalige Allzeithoch zu überwinden. Drei Jahre in Folge hätten die jeweiligen Jahreshochs jenseits dieser Signalmarke gelegen. Auf Jahresschlusskursbasis sei ein nachhaltiger Ausbruch jedoch jedes Mal fehlgeschlagen. Zwischen den o. g. großen Leitplanken gebe es damit noch eine weitere Schlüsselmarke von hoher Relevanz. (03.01.2023/ac/a/m)

