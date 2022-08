Bonn (www.aktiencheck.de) - Zum Leidwesen vieler Goldliebhaber fiel das gelbe Metall kürzlich auf ein 16-Monats-Tief von 1.681 USD/Feinunze und erreichte damit den niedrigsten Intraday-Stand seit März 2021, so die Analysten von Postbank Research.Da die jüngsten Konjunkturdaten jedoch zunehmend die Angst vor einer Rezession schüren würden, scheine es Anzeichen für eine Trendwende beim Goldpreis zu geben. Darüber hinaus werde der Preis durch einen schwächeren USD gestützt. Gleichzeitig werde der Markt weiterhin belastet durch die anhaltenden Verkäufe von Anlegern in börsengehandelten Fonds (bei Gold-ETFs sei es kürzlich an 17 aufeinanderfolgenden Tagen zu Abflüssen gekommen) und den erneuten Rückgang der Realzinsen aufgrund der Erwartungen für einen langsameren Zinsanhebungszyklus.Nach dem Ausverkauf könnten langfristig orientierte Anleger Gold zur Diversifizierung ihrer Portfolios erwerben. (Ausgabe vom 01.08.2022) (02.08.2022/ac/a/m)