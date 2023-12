Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Berlin (www.aktiencheck.de) - Anfang November sah Marktexperte Achim Mautz die positiven Aussichten für das gelbe Edelmetall bestätigt, so die Experten vom Online-Broker LYNX.



Die Wahrscheinlichkeit auf einen Breakout über die Marke von 2.030 USD je Feinunze sei imminent gewesen und die Bullen hätten ihre Chance wie nach Regieplan genutzt. Das gelbe Edelmetall habe ein klares Kaufsignal geliefert und es habe ganz danach ausgesehen, als ob es hier am Startpunkt einer nachhaltigen und großen Rally stehen könnte. Doch es sei anders gekommen und der Goldpreis sei mittlerweile sogar wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 USD je Feinunze gefallen. Sei der Glanz des gelben Edelmetalls verflogen?



Dazu meine Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX: "Wir blicken aus technischer Sicht auf einen klaren Fehlausbruch. Dies trübt die Stimmung und ist Grund genug, die bisher bullischen Aussichten wieder auf neutral zu reduzieren. Vorerst ist unklar, wohin die weitere Reise gehen wird. Zumindest ist nach wie vor eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs im Chart zu sehen. Der Trend bleibt daher noch bullisch. Um wieder positive Impulse zu generieren, braucht es allerdings einen klaren Impuls über die Ebene von 2.030 USD je Feinunze. Ansonsten bleibt hier ein eher bitterer Beigeschmack." Die Aussichten bewerte Mautz daher aktuell als neutral. (13.12.2023/ac/a/m)



