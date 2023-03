Paris (www.aktiencheck.de) - In Tagen nach der Verteidigung der Unterstützung bei 1.807 USD zeigte sich der Goldpreis wie entfesselt und stieg in einer steilen Kaufwelle über die Hürden bei 1.875 und 1.920 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei die Korrektur seit dem Hoch bei 1.959 USD gekontert und diese Marke auch zügig überschritten worden. Das zuletzt anvisierte Kursziel der Bewegung, die 1.985-USD-Marke, sei am vergangenen Freitag erreicht worden. Seither sei eine leichte Korrektur zu verzeichnen, die angesichts des fast 10%igen Anstiegs seit Monatsbeginn kaum ins Gewicht falle.Solange der Bereich um 1.920 USD nicht unterschritten worden sei, sei der Aufwärtsimpuls auf allen Ebenen intakt und dürfte in Kürze über 1.985 USD bis 2.020 USD führen. An diesem Kursziel wäre eine größere Korrektur wahrscheinlich. Breche Gold auch darüber aus, könnte sogar das Allzeithoch bei 2.074 USD attackiert werden. Darüber liege das nächste charttechnische Ziel bei 2.125 USD. Abgaben unter 1.949 USD könnten dagegen zu einer Gegenbewegung bis 1.920 USD führen, ehe die Bullen dort wieder zuschlagen sollten. Darunter wäre allerdings mit einem Abverkauf bis 1.875 USD zu rechnen. (20.03.2023/ac/a/m)