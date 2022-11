Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich mittelfristig in einem stabilen ausgedehnten Abwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darin gelinge seit Ende September eine Stabilisierung oberhalb der bei 1.611 USD liegenden Unterstützungszone. Zuletzt habe sich Gold ausgehend von 1.611 USD lösen können, sei aber schon an der Hürde bei 1.676 USD gescheitert.



Es biete sich die Chance, oberhalb der 1.611 USD einen größeren Boden auszubilden. Zunächst wäre dafür jedoch der Ausbruch über 1.676 USD sowie den Abwärtstrend nötig. Oberhalb der 1.729 USD könnten anschließend größere Kaufsignale folgen. Rutsche Gold unter die 1.611 USD, seien Abgaben in Richtung 1.550 USD bald möglich. (03.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



