Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Rückeroberung der Unterstützung bei 1.892 USD hatte sich Mitte August eine Erholung in Bewegung gesetzt, die den Goldpreis wieder an die zentrale Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 1.959 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Kurz vor der Marke sei der Anstieg allerdings eingeknickt und sei mit dem Bruch der 1.920-USD-Marke wieder neutralisiert worden. Damit laufe der Goldpreis deutlich sichtbar in die Spitze einer richtungsweisenden Dreiecksformation.Noch hätten die Bullen die Chance, mit einer weiteren Aufwärtswelle zumindest die Hürde bei 1.959 USD zu erreichen. Hierzu müsste allerdings zunächst die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.930 USD überschritten werden. Solange dies nicht gelungen sei, dürfte die Verkäuferseite dominieren und für einen Rücksetzer auf 1.884 und 1.892 USD sorgen. Abgaben unter diese wichtige Supportzone würden das Dreieck nach unten auflösen und Verluste bis 1.855 und 1.840 USD nach sich ziehen. Darunter könnte sogar ein Einbruch auf 1.807 USD folgen. (07.09.2023/ac/a/m)