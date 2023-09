Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Juni und zuletzt Mitte August wurde die Unterstützungszone um 1.892 USD attackiert, von den Bullen jedoch in beiden Fällen verteidigt und für eine Erholung beim Goldpreis genutzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuell versuche man, den Anstieg der letzten Tage fortzusetzen und die Hürde bei 1.940 USD zu überwinden. Bislang seien die Bullen allerdings an der übergeordneten Abwärtstrendlinie gescheitert, die in den letzten Wochen die Oberseite der leicht dreiecksförmig zulaufenden Konsolidierung bilde.



Aktuell bestehe zwar die Chance einer Fortsetzung des Anstiegs seit dem Zwischentief bei 1.915 USD. Allerdings hätten es die Bullen bei 1.940 USD mit einer starken Hürde zu tun, an der auch jederzeit der nächste Abverkauf starten könne. Weiterhin wären Abgaben unter 1.910 USD bereits problematisch und ein Hinweis auf das Ende der Erholung. In der Folge könnte eine Verkaufswelle bis 1.892 USD einsetzen. Breche der Wert dagegen über die Zone um 1.940 USD aus, wäre ein Anstieg bis 1.959 und darüber sogar bis 1.985 USD die Folge. Damit wäre auch der Abwärtstrend deutlich entschärft. (18.09.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Gold



mehr >