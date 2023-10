Der Goldpreis habe vorige Woche ordentlich an Wert zugelegt und sogar die psychologisch wichtige Marke bei 2.000 USD je Feinunze erreichen können. Somit sei auch der seit mehr als einem halben Jahr lang andauernde Abwärtstrend vorerst beendet. Dennoch habe das gelbe Edelmetall in den letzten drei Handelswochen lediglich den Abverkauf, welcher im September begonnen habe, wieder wettgemacht.



Nun müssten die Bullen noch eine Schippe drauflegen, um vielleicht sogar in einen neuen Aufwärtstrend übergehen zu können. Hierfür wäre die Bildung eines höheren Tiefs notwendig und dies gilt es noch abzuwarten. Idealerweise sollte sich dieses über dem Bereich von 1.925 USD je Feinunze bilden. Auf diesem Niveau würden sich aktuell die 20- als auch die 50-Tage-Linie befinden. Ein Rücksetzer könnte mitunter gute Kaufgelegenheiten liefern.



Insgesamt bewerte Mautz die Aussichten daher als bullisch. (23.10.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Während es in der letzten Woche an der Wall Street mit dem Aktienmarkt weiter in den Keller ging, konnte sich Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) recht überraschend in Szene setzen, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX feststellt.Auffällig sei gewesen, dass dies passiert sei, obwohl der Euro dieses Mal nicht überwiegend stark gegenüber dem US-Dollar an Wert habe zulegen können. Normalerweise sei gerade dieser Umstand immer wieder mal das Zünglein an der Waage gewesen.