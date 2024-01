Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits im November gelang Gold der höchste Monatsschluss in der Geschichte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese Erfolgsserie sei im Dezember weiter ausgebaut worden. So habe die Schlussnotiz per Jahresultimo von 2.063 USD weitreichende Konsequenzen. Zum einen stehe nun auch auf Jahresbasis der höchste jemals erzielte Schlussstand zu Buche, zum anderen möchten die Analysten den Blick der Marktteilnehmer auf das ehemalige Rekordhoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD lenken. In den letzten Jahren habe das Edelmetall immer wieder versucht, diese Hürde nachhaltig zu überspringen. Was unterjährig durchaus gelungen sei, sei dem Goldpreis per Jahresultimo in den letzten drei Jahren jedes Mal verwehrt geblieben. Bis jetzt, bis 2023!Endlich sei das 2011er-Hoch per Jahresende überwunden worden. Daran würden sich die gegenwärtigen Ambitionen der Goldbullen erkennen lassen. Charttechnisch komme eine große Untertassenformation hinzu. Bei einem nachhaltigen Sprung über die Hochs bei rund 2.070 USD wäre dieses konstruktive Chartmuster endgültig abgeschlossen. All diese Rahmenbedingungen würden den Goldpreis im neuen Jahr zu einem spannenden Tradingkandidaten machen. (03.01.2024/ac/a/m)