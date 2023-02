Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startete überaus freundlich in das Jahr 2023, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch vom zwischenzeitlichen Kursplus von gut 7% sei nichts mehr übriggeblieben. Vielmehr notiere das Edelmetall seit Jahresbeginn sogar unter Wasser. Damit dränge sich die Frage nach den charttechnischen Auswirkungen der beschriebenen Achterbahnfahrt auf. Um das Wichtigste gleich vorweg zu nehmen: Viel Spielraum gen Süden bestehe nicht mehr. Schließlich bilde der Goldpreis auf Monatsbasis gerade eine negative "outside candle" aus. D.h. mit einem höheren Hoch und einem tieferen Tief sprenge der Februar die Grenzen des Vormonats. Dieses besondere Kerzenmuster trete dabei exakt im Bereich einer absoluten Kernunterstützung bei rund 1.800 USD auf. In diesem Dunstkreis habe das Edelmetall seit 2011/12 in schöner Regelmäßigkeit immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Verstärkt werde die hier entstehende Bastion noch zusätzlich durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 1.792 USD). Darüber hinaus bestehe auch aus Sicht des Point & Figure-Charts auf diesem Level eine wichtige Kreuzunterstützung. Mit anderen Worten: Hier sollte, hier müsse es halten! Als Rettungsanker könnte sich dabei der Faktor "Saisonalität" erweisen. Anfang März beginne die beste Phase im sehr guten US-Vorwahljahr. (28.02.2023/ac/a/m)