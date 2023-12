Allerdings habe direkt im Anschluss eine Verkaufswelle eingesetzt, die den Kurs des Edelmetalls wieder an den Ausgangspunkt der Kaufwelle bei 2.020 USD gedrückt habe. Seither tendiere der Wert in einer schmalen Handelsspanne knapp über der Marke seitwärts.



Ausblick



Die heftige Verkaufswelle als Reaktion auf den Kurssprung zeige, dass die Verkäuferseite beim Goldpreis trotz des Anstiegs der Vormonate weiter hellwach sei. Dennoch könnte es bei einem Anstieg über 2.041 USD jetzt zu einer erneuten Kaufwelle bis 2.076 - 2.080 USD kommen. Darüber könnte sich diese sogar theoretisch noch bis 2.130 und 2.145 USD ausdehnen. Wahrscheinlicher sei allerdings der Beginn einer Korrektur auf Höhe der alten Rekordmarke. Sollte Gold dagegen unter 2.009 USD fallen, dürfte sich der Abverkauf bis 1.998 USD fortsetzen und die Bullen an dieser Stelle wieder eingreifen. Unter 1.998 USD stünde dagegen ein Einbruch bis 1.959 USD an. (07.12.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Am vergangenen Montag brach der Goldpreis im frühen Handel über das zuvor am Freitag angelaufene Allzeithoch bei 2.076 USD aus und schoss in der Spitze förmlich auf den neuen Rekordwert von 2.145 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.