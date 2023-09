Das Problem bestehe darin, dass die Inflation nicht linear verlaufe. "Wir warten auf die nächste Veröffentlichung der nächsten Inflationszahlen, die höher oder niedriger ausfallen könnte", habe Merk gesagt. "Die FED wird wahrscheinlich länger restriktiv bleiben. Und das ist ein Grund, warum ich nicht an das Szenario einer sanften Landung glaube."



Ein weiteres Problem bestehe laut Merk darin, dass die FED immer noch ein Debattierclub sei, der mit Verzögerung auf wirtschaftliche Veränderungen reagiere. "Wenn man ein Debattierclub ist, trifft man keine entscheidenden Beschlüsse, es sei denn, man steht einer Krise gegenüber. Und deshalb war die Fed spät dran mit Zinserhöhungen und deshalb wird sie sehr spät dran sein mit Zinssenkungen", so Merk weiter.



Allerdings könnte eine verzögerte Reaktion auf das nachlassende Wirtschaftswachstum zu einer tieferen Rezession führen. Da die FED in die Enge getrieben sei, wäre es fast unvermeidlich, dass die US-Zentralbank schwere wirtschaftliche Schäden zulassen werde.



"Die FED möchte nicht beschuldigt werden, eine Wiederholung der 1970er Jahre zu haben. Deshalb werden sie spät dran sein, wenn es um Zinssenkungen geht", habe Merk hinzugefügt.



Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Gold die nächste Rallye starte. Entweder, weil das Zins-Top erreicht sei und bereits Zinssenkungen eingepreist würden. Oder, weil weitere Zinserhöhungen den Druck auf die Wirtschaft und damit die Wahrscheinlichkeit auf eine (tiefere) Rezession erhöhen würden. DER AKTIONÄR rechnet mittel- und langfristig im einem steigenden Goldpreis. (19.09.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Merk, Präsident und CIO von Merk Investments, glaubt, dass der FED-Chef Jerome Powell keine klare Strategie hat, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Angesichts der Tatsache, dass die FED am Mittwochabend die Leitzinsen höchstwahrscheinlich nicht weiter anheben werde, könnte es laut Merk früher zu Zinssenkungen kommen als die meisten erwarten."Die FED hat keine Strategie. Wir haben eine FED, die an ihrem derzeitigen Kurs festhält und hofft, dass sich die Dinge irgendwie normalisieren werden. Am Ende tut sie nichts", habe Merk gegenüber Kitco News gesagt.