Die Notenbanken würden weiter Gold kaufen. Das gehe aus einem Bericht des World Gold Councils für den Monat Juli hervor. Demnach sei die die chinesische Zentralbank, die People Bank of China, mit 23 Tonnen einmal mehr der größte Käufer gewesen, dicht gefolgt von Polen. Die Zentralbank dort habe 22,4 Tonnen Gold an den Weltmärkten gekauft. Die Nummer drei der großen Goldkäufer sei die Türkei mit 16,8 Tonnen gewesen. Einzug nennenswerter Verkäufer sei Usbekistan mit 11,2 Tonnen gewesen. Unterm Strich seien die Bestände der Notenbanken netto um weitere 55 Tonnen gestiegen.



Nun seien die Notenbanken kein guter Ratgeber in Sachen Timing, da Notenbanken einen längerfristigen Ansatz bei ihren Goldkäufen verfolgen würden. Insbesondere natürlich China. Aber für Anleger sollte es ein Zeichen sein, dass die Notenbanken weiter als Gold setzen würden und China ganz offensichtlich die eigene Währung durch höhere Goldbestände attraktiver im Ausland machen möchte. Es scheine so, als sei für die Notenbanken Gold doch mehr als barbarisches Relikt vergangener Zeiten, wie es einst ein Analyst formuliert habe.



Aktuell schwächele der Goldpreis. Das sei angesichts der Dollar-Stärke nicht verwunderlich. Kurzfristig könnte Gold damit noch einmal in den Bereich rund um 1.900 USD fallen oder sogar noch einmal ein zyklisches Tief relativ zu den Tiefs von Mitte August einziehen. Mittelfristig sollte dies jedoch eine gute Kaufgelegenheit sein. Avi Gilburt sehe sogar die Chance auf eine zweijährige Hausse im Edelmetallsektor, bei der sich viele Minenaktien vervierfachen könnten. (06.09.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis pendele zum Handelsstart in Nordamerika mehr oder minder lustlos um den Schlusskurs des Vortages, so Markus Bußler vom Anlagermagazin "Der Aktionär".Große Impulse würden fehlen. Der US-Dollar befinde sich nach wie vor im Bereich eines Mehrmonatshoch und dämpfe damit die Möglichkeiten des Goldpreises. Streng genommen schlage sich Gold in diesem Umfeld sogar sehr gut.