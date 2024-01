SAFE habe außerdem mitgeteilt, dass China Ende letzten Monats 71,87 Millionen Feinunzen Gold gehalten habe, im Vormonat seien es hingegen nur 71,58 Millionen Unzen gewesen. Damit seien die Goldreserven den 14. Monat in Folge gestiegen. Der Wert dieser sei dank eines höheren Goldpreises ebenfalls gestiegen - von 145,7 Milliarden Dollar Ende November auf 148,23 Milliarden Dollar Ende Dezember.



Am 29. Dezember habe die chinesische Devisenhandelsplattform bekannt gegeben, dass sie im Jahr 2024 die Gewichtung von zwei wichtigen Yuan-Indexkörben anpassen würde, um Handelsmuster besser widerzuspiegeln.



Ab dem 1. Januar habe das China Foreign Exchange Trade System (CFETS), das von der Zentralbank beaufsichtigt werde, die Gewichtung des Dollar im CFETS-Währungskorb von 19,83 Prozent auf 19,46 Prozent gesenkt und die Gewichtung des Euro von 18,21 Prozent auf 18,08 Prozent reduziert.



Die Anpassungen sollten "die Repräsentativität des Yuan-Währungskorbindex weiter verbessern", habe CFETS in einer Online-Mitteilung erklärt. Bereits im Vorjahr habe China die Gewichtungen für den Dollar und den Euro im CFETS-Korb gesenkt.



Dass China zum einen seine Goldreserven weiter aufstocke und zum anderen in seinen Währungskörben die zwei wichtigsten westlichen Währungen geringer gewichte, sei ein deutliches Signal. Das Reich der Mitte wolle sich und seine Währung weiter unabhängig von der EU und den USA machen. Dieser Trend dürfte auch in Zukunft anhalten und den Goldpreis weiter stützen. "Der Aktionär" bleibt bullish. (09.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Devisenreserven Chinas sind im Dezember auf rund 3,24 Billionen Dollar angestiegen, wie die Daten des chinesischen State Administration of Foreign Exchange (SAFE) zeigen, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Damit hätten sie den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Besonders interessant: Die Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515)-Gier Chinas scheine ungebremst zu sein.SAFE habe in einer Mitteilung erklärt, dass ihre Reserven auch durch einen Rückgang des Dollar-Index gestärkt worden seien. Der Yuan sei im Dezember um 0,52 Prozent gegenüber dem Dollar gestiegen, während der Dollar-Index um zwei Prozent gefallen sei.