Obwohl die Inflation voraussichtlich sinken werde, sei es laut BCA unwahrscheinlich, dass sie das Ziel der Zentralbank von 2 Prozent erreiche, was Gold zu einer attraktiven langfristigen Inflationsabsicherung mache. Gleichzeitig dürften die wachsende Staatsverschuldung, die geopolitische Unsicherheit und die sich verändernden Globalisierungstrends die langfristige Inflation unterstützen, so die Analysten.



Die Analysten würden auch erwarten, dass die geopolitische Unsicherheit die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen bis 2024 unterstützen werde. Sie hätten gesagt, dass die grüne Energiewende und der Wettlauf um die Sicherung von Rohstoffen zur Erreichung langfristiger Ziele die geopolitischen Spannungen weltweit verschärfen würden. "Die Spannungen im Nahen Osten, in Osteuropa sowie im Ost- und Südchinesischen Meer sind nach wie vor hoch und werden weiter zunehmen. Auch dies ist ein Inflationsrisiko, da Kriege andauern und die Aussicht auf größere kinetische Auseinandersetzungen zunimmt", so die Analysten.



Der letzte Faktor, der den Goldpreis bis 2024 stütze, sei die anhaltend robuste Nachfrage der Zentralbanken. Die Analysten hätten festgestellt, dass die zunehmenden geopolitischen Spannungen den US-Dollar als Weltreservewährung unter Druck setzen würden, was Gold zu einem attraktiven Währungsmetall mache.



Auch "Der Aktionär" sehe weiter Chancen bei Gold. 2.300 Dollar sollten im laufenden Jahr durchaus im Bereich des Möglichen sein. (08.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist nicht gerade stark ins neue Jahr gestartet, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Das Edelmetall notiere zwar nach wie vor über der 2.000-Dollar-Marke. Doch der erste Schwung scheine zunächst dahin zu sein. Doch wenn es nach den Analysten von BCA Research gehe, dann dürfte die Rally in Richtung 2.200 Dollar in den kommenden Monaten weitergehen. Gold bleibe eine wichtige Absicherung gegen Inflations- und Finanzmarktrisiken.