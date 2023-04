Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit über mögliche Verwerfungen im Bankensektor entweicht allmählich, so die Analysten der Helaba.



Gold, das in einem Umfeld hoher Risikoaversion als sicherer Anlagehafen gesucht gewesen sei, orientiere sich wieder mehr an den Fundamentalfaktoren. Zu denen zähle an erster Stelle die Erwartung über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Sie befinde sich zwar nahe ihres Zinsgipfels, doch sei keineswegs ausgemacht, dass sie im Anschluss sogleich in den Zinssenkungsmodus wechsele, wie es die Kapitalmärkte bereits eskomptieren. Vielmehr sei von einer längeren Zinspause in Abhängigkeit von der Inflationsentwicklung auszugehen. Damit würden aber die Aussichten für Gold schwinden, von rückläufigen Zinsen an den Geld- und Rentenmärkten zu profitieren. Abseits der Unsicherheiten im Finanzsektor dürfte das Edelmetall um 1.900 US-Dollar je Feinunze schwanken. Erst zum Jahreswechsel, wenn Zinssenkungen der US-Notenbank für 2024 tatsächlich vor der Tür stünden, dürfte Gold die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze nachhaltig erreichen. (20.04.2023/ac/a/m)



