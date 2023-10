Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen brach der Goldpreis mit zunehmender Dynamik ein und setzte damit den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Das große Verkaufssignal, das der Bruch der Unterstützungen bei 1.892 und 1.884 USD nach sich gezogen habe, habe seine volle Wirkung entfaltet und auch vor dem wichtigen Kursziel bei 1.840 USD nicht Halt gemacht. Vielmehr habe der Goldpreis seinen Kurseinbruch ungebremst fortgesetzt und erreiche aktuell bereits die Tiefs aus dem Frühjahr bei 1.807 USD.Die Zone um 1.807 USD könnte jetzt kurz unterschritten werden und dennoch bei Kursen knapp unter 1.800 USD eine deutliche Erholung starten. Erst unter 1.780 USD dürfte sich der Abverkauf fortsetzen und in diesem Fall direkt bis 1.770 und 1.735 USD führen. Diese Chance auf eine Erholung sollten sich die Bullen aber auch nicht entgehen lassen, da unter 1.790 USD auch im großen Bild ein Shortsignal aktiviert würde. Könne Gold von 1.807 USD direkt nach oben abprallen, dürfte die Hürde bei 1.840 USD erreicht werden. Hier könnte der Abwärtstrend in eine neue Runde gehen. Darüber stünde dagegen eine Erholung bis 1.875 USD an. (05.10.2023/ac/a/m)