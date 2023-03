Paris (www.aktiencheck.de) - Die gewaltige Kaufwelle, die den Goldpreis nach einem Doppelboden an der Unterstützung bei 1.807 USD erfasst hatte, ist mittlerweile einer Konsolidierung auf hohem Niveau gewichen, wie aus der Veröffentlichung dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Denn nachdem der Kurs über das Rallyhoch bei 1.959 USD und an das Zielgebiet bei 2.020 USD gestiegen sei, habe zunächst eine scharfe Korrektur eingesetzt, die jedoch bei 1.934 USD gestoppt worden sei. Seither arbeite sich der Kurs wieder in Richtung der Hürde bei 1.998 USD zurück und stehe kurz vor der Fortsetzung des Aufwärtstrends.Auf der Unterseite sollten der Support bei 1.950 USD und das Tief bei 1.934 USD zunächst nicht mehr unterschritten werden, um einen weiteren Anstieg nicht zu verhindern. Gelinge ein Sprung über die Hürden bei 1.980 und 1.998 USD dürfte sich die Aufwärtswelle diesmal bis 2.020 und 2.060 USD ausdehnen. Darüber warte das Rekordhoch bei 2.074 USD auf die Bullen. Abgaben unter das Tief bei 1.934 USD würden dagegen für die Fortsetzung der kurzen Korrekturphase bis 1.920 USD und darunter auf 1.900 USD sprechen. Dort sollten die Bullen aktiv werden, um einen Einbruch bis 1.875 USD zu verhindern. (23.03.2023/ac/a/m)