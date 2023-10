Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Die beim Support bei 1.807 USD begonnene Aufholjagd der Bullen habe am Freitag auch dynamisch über die Hürden bei 1.884 und 1.892 USD geführt. Die damit gebildeten Kaufsignale hätten den Kurs des Edelmetalls auch schon kurzzeitig über die Hürde bei 1.920 USD und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie getrieben.AusblickZunächst deute der heutige Handelsstart auf eine leichte Korrektur hin, die unterhalb von 1.910 USD nochmals bis 1.892 USD führen könne. An dieser Stelle dürfte sich die Rally allerdings fortsetzen und bei einem Anstieg über 1.940 USD direkt weiter bis 1.959 USD führen. Darüber stünde schon eine Ausweitung der Kaufwelle bis 1.998 USD an. Erst unterhalb von 1.884 USD wäre der Fortbestand der imposanten Aufwärtsbewegung gefährdet. In diesem Fall könnte es dennoch nach einer Korrektur bis 1.855 USD zu einem zweiten Aufwärtsimpuls bis 1.940 und 1.959 USD kommen. (16.10.2023/ac/a/m)