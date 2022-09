Paris (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche beendete der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine bärische Konsolidierungsphase mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.703 USD, generierte so ein Verkaufssignal und fällt aktuell an die zentrale Unterstützungszone um 1.688 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit sei eine Ende August begonnene Erholungsphase frühzeitig mit dem Scheitern an der Widerstandszone von 1.720 bis 1.735 USD beendet und die Fortsetzung des Abwärtstrends seit dem Augusthoch bei 1.807 USD eingeleitet worden.



Die Unterseite des mittelfristigen Seitwärtsmarktes der letzten beiden Jahre dürfte in Kürze unterschritten werden und Gold bis 1.670 USD fallen. Hier könnte eine Zwischenerholung starten. Sollte später auch dieser Support gebrochen werden, würden die nächsten Zielmarken des übergeordneten Abwärtstrends bei 1.655 und 1.640 USD liegen. An dieser Stelle wäre allerdings mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung zu rechnen, die durchaus wieder bis 1.680 USD führen könne. Der drohende Abverkauf könnte nur durch einen Anstieg über 1.720 USD verhindert werden. Damit wäre zugleich ein kleines Kaufsignal ausgelöst und eine deutliche Erholung bis 1.755 USD die Folge. (15.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >