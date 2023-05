NYSE-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: US38059T1060, WKN: 862484, Ticker Symbol: EDG, NYSE-Ticker-Symbol: GFI) unter die Lupe.Gold Fields wolle gemeinsam mit Osisko Mining das Windfall-Projekt bauen. Gold Fields wolle dafür insgesamt 600 Mio. CAD (Kanadische Dollar) an Osisko Mining zahlen und zusätzliche 75 Mio. CAD in Exploration investieren. Damit wäre das Projekt dann ein klassisches 50/50-Joint-Venture zwischen den beiden Konzernen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Gold Fields-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:16,00 Euro +5,26% (04.05.2023, 16:04)