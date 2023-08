Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Gold Fields Ltd.:



Gold Fields Ltd. (ISIN: US38059T1060, WKN: 862484, Ticker Symbol: EDG, NYSE-Ticker-Symbol: GFI) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Acht operative Minen werden in Australien, Ghana, Peru und Südafrika betrieben. Pro Jahr werden rund 2,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent produziert. Der Firmensitz befindet sich in Johannesburg. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: US38059T1060, WKN: 862484, Ticker Symbol: EDG, NYSE-Ticker-Symbol: GFI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gold-Fields-Aktie sei am Donnerstag nach den Q2-Zahlen zweistellig eingebrochen. Nachdem das südafrikanische Unternehmen in diesem Jahr einer der wenigen Lichtblicke unter den Goldproduzenten gewesen sei, habe der Markt umso enttäuschter auf die schwachen Finanz- und Produktionszahlen sowie den Ausblick reagiert.Im ersten Halbjahr habe Gold Fields einen Nettogewinn von 457,8 Millionen Dollar verzeichnet, was einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.Die Zwischendividende pro Aktie habe bei 17 Cent im Vergleich zu 16 Cent im Vorjahr gelegen. Das bereinigte EPS habe 51 Cent betragen, ein Rückgang von 6 Cent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz sei um 4,1 Prozent auf 1,93 Milliarden Dollar gestiegen. Die Gold All-in Sustaining Cost hätten sich um 5,8 Prozent auf 1.215 Dollar pro Unze erhöht. Die Goldproduktion habe einen Rückgang von 3,9 Prozent auf 1,15 Millionen Unzen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.Für das Gesamtjahr erwarte man eine Goldproduktion im Bereich von 2,25 bis 2,30 Millionen Unzen. Zudem behalte das Unternehmen seine Schätzungen für die All-in Sustaining Cost von 1.300 bis 1.340 Dollar pro Unze aufrecht.Es sei abzusehen gewesen, dass auch die afrikanischen Produzenten bald die steigenden Lohn- und Rohstoffkosten zu spüren bekommen würden. Überraschend sei jedoch, dass der Markt damit offenbar nicht gerechnet habe und die Aktie dermaßen auf Talfahrt geschickt habe.Man sollte die weitere Kursentwicklung vorerst abwarten, ein Einstieg drängt sich bei Gold Fields derzeit nicht auf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Anleger, die in den Minen-Sektor investieren wollen, kaufen lieber Aktien von Agnico Eagle. (Analyse vom 18.08.2023)